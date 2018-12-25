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ثقافة

30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
علاء المنياوي
ينشر موقع صدي البلد 30 صورة من الاحتفالية التي نظمتها وزارة الآثار ممثلة في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالتعاون مع مصلحة سك العملة اليوم الثلاثاء، بمناسبة إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق وتخليد مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

الاحتفالية التي حضرتها كاميرا الموقع أقيمت في قصر المانسترلي، بحضور الدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار، ود.جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، واللواء عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة صك العملة، وشريف حازم مستشار وزارة المالية، في إطار تعاون الآثار مع عدة جهات لتوثيق مسار رحلة العائلة المقدسة.

الاحتفالية شارك في تنظيمها مجدي الجوهري مدير عام الإدارة العامة للآثار القبطية للقاهرة والجيزة وقدمتها مروة سعيد مدير الآثار القبطية، وبمشاركة مبادرة "مبارك شعب مصر" بقيادة مايكل ناجي وابانوب مجدي مساعد التنظيم، وقدم شباب كنيسة العذرا ومارمينا بالمرج فقرة المسرح الأسود، وألقت ميرنا مجدي شعرا عن رحلة العائلة المقدسة.

وكشف د.جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أنه تم اختيار مناظر تمثل المسار وتم صكها على الميداليات التذكارية التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع مصلحة سك العملة، وهي فرصة للهواة لاقتناء جزء مهم من تاريخ مصر.

وقال رئيس القطاع إن مصر أم الديانات حيث تجمعت على أرضها كل الأديان، وهناك توجهات من الدولة للاهتمام بمسار العائلة المقدسة، وتخطي أي صعوبات تواجه هذا الملف، حيث إن الدولة بكل وزاراتها تعمل على هذا الملف.

وتابع: هناك أكثر من 30 موقعا مرت بها العائلة المقدسة في مصر، والسيدة العذراء شرفت مصر بزيارتها، وقد لجأوا إليها لتأكدهم من كونها الملاذ الآمن لهم، وقد اعتبرتهم مصر من أهلها.

وأضاف: أوشكنا على الانتهاء من ملف كامل للآثار الثابتة في مسار العائلة المقدسة، وذلك ضمن ملف أكبر جار إعداده لإدراج المسار على قائمة التراث العالمي في اليونسكو.
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر
30 صورة لاحتفالية إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بمصر

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