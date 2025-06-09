وزير النقل يشدد على نشر حملات توعية مجتمعية لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل على استمرار جهود الوزارة في مواجهة ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، والتي تسبب أضراراً مادية وبشرية خطيرة.

وخلال جولته بمحطة مصر اليوم، شاهد الوزير آثار تعرض قطار رقم 1011 للرشق بالحجارة، ووجه بتكثيف حملات التوعية المجتمعية حول خطورة هذه الظاهرة، التي تهدد حياة الركاب وسائقي القطارات.

أوضح الوزير أن هيئة السكك الحديدية ستواصل عقد ندوات توعية في مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة قيادات محلية ورجال دين ومسؤولي التعليم، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، بهدف توعية الأطفال وأسرهم بمخاطر مثل هذه الأفعال، وضرورة الحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم الملايين يومياً.

كما أشار إلى أن التعديات على القطارات تُلحق خسائر مادية جسيمة يتم إصلاحها من ميزانية الهيئة، وتؤدي إلى تعطيل الرحلات، ما ينعكس سلباً على المواطنين. ودعا الوزير كافة فئات المجتمع إلى المشاركة الفعالة في مواجهة هذه الظواهر السلبية للحفاظ على سلامة منظومة النقل القومي