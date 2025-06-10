رئيس بعثة الحج: تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى لمكة المكرمة

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، تفويج حجاج بعثة القرعة غير المتعجلين من مشعر منى، وذلك عقب انتهائهم من رمي الجمرات في ثالث وآخر أيام التشريق.

وقال رئيس البعثة - لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى مكة المكرمة - إنه يتم إعادة الحجاج إلى فنادقهم بمكة المكرمة على أفواج متعددة؛ استعدادًا لأداء طواف الوداع، والعودة بسلامة الله لأرض الوطن، أو التفويج للمدينة المنورة خلال الأيام المقبلة وفق جدول زمني معد سلفًا.

نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة

وأضاف "أنه سيتم نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عبر حافلات مكيفة مزودة بكافة سبل الراحة والأمان، بإشراف كامل من ضباط البعثة"، مشيرًا إلى أنه تم حجز فنادق على مقربة من الحرم النبوي لتسهيل حركة الحجاج، وأداء الصلوات في المسجد النبوي بسهولة ، كما سيتم تنظيم زيارات جماعية لهم إلى الروضة الشريفة.

وكانت بعثة حج القرعة قد قامت أمس بتفويج حجاج البعثة المتعجلين من مشعر منى لفنادقهم بمكة المكرمة عقب انتهائهم من رمي الجمرات، حيث تم المرور على الحجاج بمخيماتهم بمشعر منى؛ لمعرفة من يريد التعجل في رمي الجمرات وإعداد كشوف بأسمائهم لتفويجهم لفنادقهم بمكة المكرمة.

وأكد رئيس بعثة الحج، جاهزية الفنادق بمكة المكرمة لاستقبال حجاج بعثة القرعة بعد رمي الجمرات، مشيرا إلى قيام أعضاء غرفة العمليات الخاصة بالبعثة، بالتنسيق مع الضباط المسئولين عن التسكين في الفنادق؛ للتأكد من جاهزيتها.

وأشار إلى أن غرفة عمليات بعثة القرعة تعمل على مدار الساعة؛ لمتابعة عملية تفويج الحجاج من مشعر منى، وضمان سيرها وفقا للخطط الموضوعة.