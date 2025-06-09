مصر للطيران تسير غدا 10 رحلات لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة

تسير الناقل الوطني مصر للطيران، غدا الثلاثاء، 10 رحلات جوية بخط سير جدة - القاهرة، لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء مناسك الحج.

من المقرر أن تعود على متن هذه الرحلات حجاج بعثة وزارة الأوقاف والسياحة وتضامن القاهرة والإسكندرية والبحيرة والقليوبية وقرعة القاهرة ومطروح والبحيرة والغربية وحجاج الترانزيت وحج الأفراد والأجانب والعمل والإقامة.

سيرت مصر للطيران اليوم، 6 رحلات جوية بين جدة والقاهرة، لإعادة الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، لنقل حجاج قرعة سوهاج والبحيرة والجيزة والمنوفية وبني سويف وحج الأفراد والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

عقدت بعثة مصر للطيران بمقر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، بهدف الوقوف على أخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، وذلك عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام، بمشيئة الله.

جاء هذا الاجتماع في إطار حرص مصر للطيران الناقل الوطني المصري على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف مراحل رحلتهم، وخاصة خلال مرحلة العودة، التي تتطلب تنسيقًا كاملاً على أعلى المستويات بين جميع القطاعات المعنية لضمان انسيابية التشغيل وسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم خدمة تليق بمكانة مصر للطيران كناقل وطني.

تم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل التنفيذية والاحتياجات التشغيلية والتجهيزات اللازمة لتيسير الرحلات المخصصة لعودة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، والحرص على توفير كافة سبل الراحة والرعاية لهم.

كان قد شهد موسم سفر الحجاج شهد تنسيقًا مكثفًا بين جميع الجهات العاملة بالمطارات المصرية بصفة عامة ومطار القاهرة بصفة خاصة، حيث تم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة حركة الرحلات وضمان سرعة الاستجابة لأي استفسارات أو احتياجات قد تطرأ لضيوف الرحمن، مما ساهم في تسيير الرحلات دون معوقات وانعكس إيجابًا على تجربة سفر الحجاج.