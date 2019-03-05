التمثيل الصامت على مائدة ثقافة جنوب سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تثقيف سينمائي بمدرسة طه حسين الإبتدائية بعنوان " البانتوميم فن التمثيل الصامت " ألقاها إبراهيم فتحى معلم أول فنون مسرحية بمشاركة عددًا من تلاميذ المدرسة .



تناول خلالها التمثيل الصامت من حيث التعريف والمفهوم، موضحًا أنه يعتمد على فن الحركة والإشارة معرفا فن الإيحاءات متناولا تتطور هذا الفن منذ عصر قدماء المصريين موضحًا الفرق بين التمثيل الصامت وفن البانتوميم ، أعقبها محاضرة تثقيفية بعنوان " التنمر " ألقاها جمال سعيد معلم بالتربية والتعليم ، تحدث خلالها عن التنمر من حيث المعنى والمفهوم ، موضحًا أشكال وأنواع وأسباب التنمر ، مؤكدًا على أهمية دور الأسرة والمدرسة والمجتمع فى مكافحة التنمر .



بينما أعد بيت ثقافة دهب عرضًا لسينما الأطفال بمناسبة أعياد الأم واليوم العالمى للمرأة ، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء .