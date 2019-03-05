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أخبار العالم

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:08 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفت مواقع في قطاع غزة.

ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن القصف جاء ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع.

قال مستوطنون إن انفجارا وقع في مستوطنات غلاف القطاع لكنه لم يسفر عن أي خسائر.

ويواصل الفلسطينيون فعاليات الإرباك الليلي لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند القطاع وفلسطين المحتلة.

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