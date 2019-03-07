تعثر مفاوضات الزمالك مع عامر عامر

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تعثر في مفاوضات مسؤول النادي مع عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، بعد أن طلب اللاعب أكثر من مرة تأجيل جلسة الحسم، التي من المقرر أن يحصل خلالها مسئولي النادي الأبيض على توقيعه، تمهيدًا لضمه إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.



وأكد المصدر أن اللاعب تلقى عروضا من أندية مصرية وخليجية للانضمام اليها، عقب نهاية الموسم الجاري.



وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، قام بضم عامر لمعسكر الفراعنة المقبل، المقرر انطلاقه في شهر مارس الجاري، استعدادا لمواجهتي النيجر ونيجيريا، بجانب الثلاثي محمود عبدالرحيم “جنش” من الزمالك، ومحمد أبو جبل من سموحة، وأحمد الشناوي من بيراميدز.