ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعثر مفاوضات الزمالك مع عامر عامر

الخميس 07/مارس/2019 - 12:35 م
صدى البلد
القسم الرياضي
كشف مصدر بنادي الزمالك عن تعثر في مفاوضات مسؤول النادي مع عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، بعد أن طلب اللاعب أكثر من مرة تأجيل جلسة الحسم، التي من المقرر أن يحصل خلالها مسئولي النادي الأبيض على توقيعه، تمهيدًا لضمه إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن اللاعب تلقى عروضا من أندية مصرية وخليجية للانضمام اليها، عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، قام بضم عامر لمعسكر الفراعنة المقبل، المقرر انطلاقه في شهر مارس الجاري، استعدادا لمواجهتي النيجر ونيجيريا، بجانب الثلاثي محمود عبدالرحيم “جنش” من الزمالك، ومحمد أبو جبل من سموحة، وأحمد الشناوي من بيراميدز.

ترشيحاتنا

نويت الانتحار أنا وحبيبة قلبى.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة خلف ونعيمة بسوهاج

مفاجأة من وزارة الإسكان: وحدات للإيجار بـ300 جنيه شهريًا..فيديو

شاهد.. سعوديات يشاركن في قرع جرس افتتاح السوق السعودية

شاهد.. رد فعل نيمار بعد إقصاء سان جيرمان

المرور: اتصل على هذا الرقم تصلك سيارة الإغاثة فورا

قصة حب أحمد حاتم يتخطى 5 ملايين جنيه

جماهير القلعة الحمراء تطلق هاشتاج الأهلى على الدورى ناوى.. ومغردون: طول عمرك مفرحنا

الجيش الإسرائيلي يعلن فشله أمام بالونات غزة المفخخة

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

مع بعض حنكمل مشوار الشهيد.. فيديو جديد للشئون المعنوية

تقرير أمريكي يفضح سر مشروع قطر العسكري الخطير في ولاية نورث كارولينا

الداخلية: العثور على مخزن متفجرات داخل وكر عناصر حسم بأكتوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

فيديو

الإسكان: توفير دعم مادي للفئات الأقل دخلا.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.. تعرف على التفاصيل.. فيديو
شاهد.. سعوديات يشاركن في قرع جرس افتتاح السوق السعودية
الصحة: نتابع حالة 70 ألف مريض خضعوا لعمليات ضمن قوائم الانتظار.. فيديو
وكيل النواب يكشف ملامح مشروع قانون مواجهة الشائعات والأكاذيب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟