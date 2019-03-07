هبة مجدى: زوجي مهووس باقتناء التحف الغريبة.. فيديو

قالت الفنانة هبة مجدى انها تحب افكار زوجها المتنوعة لانه كل فترة يندمج فى اشياء مختلفة مثل الزرع او الاخشاب.



وأضافت خلال حوارها لبرنامج "معكم منى الشاذلى" على قناة سي بي سي: "يحب وضع الصور القديمة واحنا مش حاطين صور فرحنا اصلا".



وعلقت على احد الاعمال التى صورتها له دون علمه بان شكله مرعب للغاية وعند سؤالها له قال لها إنه خشب محفور ولا يوجد منه فى مصر.



وتابعت انه مع كل ليل حينما تنظر لهذا العمل تخاف منه، من جانبه قال محسن ان لديه هوسا بإقتناء الصور التاريخية لأن يتعلم منها.

