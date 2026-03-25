موجة تسريحات ضخمة تهز 2026.. عمالقة التكنولوجيا تسرح آلاف الموظفين

مع بداية عام 2026، بدأت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم في تسريح الموظفين، وسط تأثير متزايد للذكاء الاصطناعي على سوق العمل.

وشملت هذه التسريحات شركات مثل ميتا (المعروفة سابقا باسم فيسبوك) وأداة الويب الشهيرة Tailwind، بينما أصدرت أكثر من 100 شركة أخرى، بينها أمازون وVerizon، إشعارات WARN القانونية حول خفض الوظائف المتوقع هذا العام.

تأتي هذه الخطوة بعد ثلاث سنوات شهدت فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية خفضا كبيرا للقوى العاملة في مختلف الأقسام، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والسياسات الاقتصادية العالمية المتغيرة.

وأظهرت دراسة سابقة للمنتدى الاقتصادي العالمي أن نحو 41% من الشركات تتوقع تقليص موظفيها خلال السنوات الخمس القادمة بسبب صعود الذكاء الاصطناعي، بينما يتوقع أن تتضاعف الوظائف في مجالات البيانات الكبيرة، التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي بحلول 2030.

أبرز التسريحات حتى الآن في 2026

أبرز التسريحات حتى الآن في 2026

- شركة ميتا: أعلنت مالكة فيسبوك عن خطط لتسريح عدد من موظفيها في قسم Reality Labs، المسؤول عن مشاريع الواقع الافتراضي وميتافيرس، في إطار جهود الشركة لخفض التكاليف وإعادة هيكلة وحدات الأعمال.

ومن المتوقع أن يتأثر نحو 10% إلى 15% من موظفي القسم البالغ عددهم 15000 موظف، خاصة الفرق العاملة على أجهزة الواقع الافتراضي وشبكة Horizon Worlds، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تركيز الشركة المكثف على تطوير الذكاء الاصطناعي واستثماراتها في التقنيات المستقبلية، وسط تغييرات استراتيجية واسعة داخل الشركة.

شركة ميتا



- شركة أمازون : أعلنت في شهر يناير الماضي عن تسريح نحو 16000 وظيفة إدارية حول العالم، في ثاني جولة ضخمة بعد تسريح 14000 وظيفة في أكتوبر الماضي، وصف المسؤولون هذه الخطوة بأنها جزء من جهود الشركة لتقليص البيروقراطية الداخلية.

- شركة Angi: أعلنت الشركة المالكة لموقع أمريكي متخصص في خدمات المنازل عن تقليص نحو 350 وظيفة، في خطوة تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز كفاءة الهيكل التنظيمي، مستفيدة من التطورات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفورات سنوية تتراوح بين 70 و80 مليون دولار، مقابل تكاليف تسريح تقدر بنحو 22 إلى 30 مليون دولار.

- شركة Expedia: أكدت الشركة، التي تعرف بأنها واحدة من أبرز وكالات السفر العالمية عبر الإنترنت، قيامها بتسريح عدد من الموظفين، بالتزامن مع طرح وظائف جديدة، وذلك في إطار خطة لإعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتسريع وتيرة الأداء التنظيمي.

- شركة Pinterest: تستعد منصة بنترست Pinterest، وهي محرك بحث مرئي وشبكة تواصل اجتماعي، لتسريح أقل من 15% من موظفيها، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة عالمية تهدف إلى تعزيز تركيزها على استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتطوير قدراتها المستقبلية.