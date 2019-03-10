جروس يعقد جلسة خاصة مع المغربي حميد أحداد

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة خاصة مع المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض، خلال الساعات الماضية من أجل دعمه معنويًا، لمواصلة الأداء الجيد الذي ظهر عليه اللاعب خلال المباريات الأخيرة التي شارك بها.



ويواجه الفريق الابيض في التاسعة من مساء اليوم الأحد جورماهيا الكيني على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



وطالب المدرب السويسري من لاعبه مواصلة تسجيل الأهداف، بعد أن نجح خلال المباراة الماضية في إحراز هدفه الأول مع الزمالك هذا الموسم، معبرًا عن رضائه عن مستواه، خاصة بعد أن ظهر متأقلم مع الفريق رغم عدم مشاركته لأوقات طويلة.



وشدد جروس في حديثه مع أحداد على ضرورة استغلال الفرص التي تسنح له جيدًا، والتركيز في اللمسة الأخيرة.



ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز أمام بطل كينيا، للاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، وأيضًا للأخذ بالثأر بعد أن ألحق جورماهيا هزيمة ثقيلة بالأبيض بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب موي بالعاصمة الكينية نيروبي.



ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.