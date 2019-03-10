شيكابالا في برج العرب لمؤازرة الزمالك

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لنادي أبولون سميرني اليوناني علي التواجد في مقصورة ملعب برج العرب.



ويؤازر "شيكا" الفريق الأبيض في مباراة جورماهيا الكيني المقرر لها بعد قليل على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.



وحرصت الجماهير على الهتاف لشيكابالا بمجرد ظهوره في مقصورة ملعب برج العرب.



يحتل الفريق الأبيض المركز الأخير برصيد 5 نقاط في حين يحتل جوارماهيا المركز الثالث برصيد 6 نقاط.