بعثة الأهلي للكاراتيه تصل القاهرة بعد بطولة إسطنبول الدولية.. صور

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، فريق النادي الأهلي للكاراتيه، قادما من العاصمة التركية اسطنبول، بعد فوزه بكأس بطولة اسطنبول الدولية.



قام فريق من العلاقات العامة بالمطار، بإنهاء إجراءات وصول بعثة فريق النادي الأهلي للكاراتيه، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من اسطنبول من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة.



وحرص فريق العلاقات العامة، على استقبال البعثة، وقاموا بالتقاط صورة تذكارية داخل المطار، فور وصولهم.