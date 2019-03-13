بعد وصوله للعالمية.. معلومات لا تعرفها عن مصفف الشعر محمد الصغير

حصل مصفف الشعر المصرى محمد الصغير منذ أيام قليلة على جائزة Oscar Viewing Award العالمية، وهذه الجائزة التي منحتها له إحدى المؤسسات الأميركية المتخصصة في عالم الجمال، وقد حرصت العديد من نجمات الوسط الفنى على تهنئة المصفف بالجائزة وكان أبرزهن يسرا ، وليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي.



وفى هذا السياق نرصد لكم من خلال السطور التالية أبرز المعلومات التى لا يعرفها الكثير عن المصفف المصرى محمد الصغير....



لمع اسم محمد الصغير فى عالم تصفيف الشعر، حيث أصبح عضوا فى عدة مؤسسات عالمية مختصة بتحديد موضات الجمال، منها كواف فرانشيز هوت وكوافير مونديال أيضا.



تفرغ مصفف الشعر المصرى لمهنة الكوافير فى سن الـ 12 عامًا، حيث كافح واجتهد كى يصنع اسم محمد الصغير، ثم سافر للخارج ولم يكن لديه المال الكثير للسفر.. عمل بدون مرتب لعدم حصوله على أوراق، اعتمد على مبلغ ضئيل جدًا لمدة 19 شهرًا، ثم حصل على رخصة للعمل، اشتغل بمرتب لمدة 4 أشهر، ثم بعدها شعر بالنجاح يقترب منه، صمم أن ينجح ويشتهر فى بلده.



سافر محمد الصغير إلى باريس في الـ12 من عمره سعيا لتطوير المهنة ، ودرس فى أكاديمية متخصصة فى تصفيف الشعر تشرف عليها شركة لوريال مما منحه الخبرة إضافة إلى الإطلاع على فن تصفيف الشعر في أوروبا.



وقرر الصغير الرجوع للاستقرار في مصر بعد أن أمضى عدة اعوام في العاصمة الفرنسية ليعمل من جديد مع خاله الذي قدم له مفتاح دخول المهنة، وافتتح أول كوافير فى هليوبوليس بشيراتون سنة 1980 وانفصل بعدها الصغير عن خاله.



وقام المصفف العالمى محمد الصغير بتصفيف شعر الكثير من النجمات وكان أبرزهن صوفيا لورين، جيرى هول، وزوجة تونى بلير، ومع كلوديا شيفر. كما تعامل مع بيوت أزياء كبيرة منها Yves Saint Laurent, Givenchy, Carven, Christian Lacroix, Ungaro, Jean-Louis Scherrer, Hanae Mori.

