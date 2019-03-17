عبد الغفار: ميكنة الامتحانات بتكليف من الرئيس السيسي.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مجلس الوزراء قرر عام 2018 أن يتماشى مع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، ويكون هناك دراسة تتماشى مع متطلبات العالم، لتحويل الدراسة إلى نظام الساعات المعتمدة وتعليم الطالب مهارات العصر التي نحتاجها في مستقبل الطب والبحث العلمي.



وأضاف خلال كلمته في جلسة البحث العلمي بملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان، بحضور الرئيس السيسي، أنه كان هناك تكليف من الرئيس السيسي بضرورة ميكنة الامتحانات لتتماشى مع المقاييس العالمية في مجال الطب، بالتعاون مع العديد من الجهات حتى تم الانتهاء بتجربة رائدة لاختبارات موحدة على مستوى 21 كلية في 18 محافظة.



وأكد أن البحث العلمي يترتب عليه الترتيب العالمي للجامعات في التفوق العلمي، مشيرا إلى أن مصدر البحث العلمي سيساعد في تطوير القطاع الصحي.