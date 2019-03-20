الجامعة العربية: لغة الضاد روح الأمة وعراقتها ومستقبلها

أكدت الجامعة العربية أن اللغة العربية تمثل روح الأمة وعراقتها وهى كذلك مستقبلها لدورها الهام فى إحداث التنمية الشاملة للمجتمع العربي فى الأساس فى وحدة الامة وترابط المجتمع والمحافظة على هويته وكيانه.



وقالت الجامعة فى الكلمة التى ألقتها مدير إدارة الثقافة بالجامعة سعاد السائحي خلال حفل تكريم أوائل مسابقة الفصحى على مستوى الوطن العربي التى أقيمت اليوم بمقر الامانة العامة، إن الحفاظ على مكون اللغة العربية اصبح ضرورة وواجب، وشددت على ضرورة إيلاء اللغة العربية الاهتمام الكبير والرعاية المتواصلة لتطويرها والنهوض بها نظرًا لما تعانية من تراجع وتحديات تهدف الى تشويهها وإضعافها فى ظل العولمة وانتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة وهيمنة اللغات الاجنبية الاخري عليها بالاضافة الى ظاهرة انتشار اللهجة العامية فى انماط الفنون الادبية بدلا من اللغة العربية الفصحى.



وأكدت السائحى ان هذه المسابقة تعد تعبيرًا صادقا للحفاظ على اللغة العربية الفصحي التى تمثل اساس هويتنا وحضارتنا العربية، وقالت ان اسهام جامعة الدول العربية فى هذا الجهد لرعاية الطلائع العربية ولتعميق اللغة العربية الفصحى وعلومها فى وجدانهم.



كما أكدت السائحى ان الجامعة العربية ومنذ نشأتها أولت مسألة النهوض باللغة العربية اهتمامًا كبيرا، وتعقد كل عام المنتدي العربي للنهوض باللغة العربية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية فى 18 ديسمبر من كل عام، كما أعدت الامانة العامة استراتيجية النهوض باللغة العربية تحت شعار" التمكين للغة العربية رمز هويتنا وأداة تنميتنا" وأقرها وزراء الثقافة العرب فى أكتوبر 2018، كما تسعى الامانة العامة حاليا إلى وضع إطار عربي موحد لاختبار كفاءة أداء اللغة العربية للناطقين بها وغير الناطقين، وكذلك خطة عمل تنفيذية للإستراتيجية الخاصة بتمكين اللغة العربية.



وأقامت جامعة الدول العربية اليوم احتفالية لتكريم وتوزيع الجوائز على الطلبة الفائزين في مسابقة" التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو ".



وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في تصريح للصحفيين أن المسابقة شارك فيها طلاب من عدد من الدول الأعضاء لدى الجامعة منها: مصر و لبنان وسلطنة عمان والكويت.



وأشارت الى أن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء في نفوس الأبناء، وإحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعالة، وتنشط مهارة التحدث باللغة العربية الفصحى.