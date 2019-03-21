ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نيوزيلندا تحظر البنادق نصف آلية والهجومية بعد الهجوم على المسجدين

الخميس 21/مارس/2019 - 06:50 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، "جاسيندا ارديرن"، أنه سيجرى حظر البنادق النصف آلية والهجومية بعد حادث الهجوم على مسجدين الذي خلَّف 50 قتيلًا الأسبوع الماضي.

وأوضحت "أرديرن"، أنه سيتم حظر البنادق مثل التي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة، متوقعة صدور قانون جديد في 11 أبريل المقبل الخاص باستعادة الأسلحة المحظورة من المواطنين.

واستطردت: الآن وبعد ستة أيام من الهجوم، نعلن حظرًا في نيوزيلندا على جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش".

وشهد أمس الأربعاء مراسم دفن 6 من 50 ضحية سقطوا خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين.

ترشيحاتنا

الزمالك يصرف مكافأة فوز للاعبيه رغم التعثر أمام المقاولون

بمكونات بسيطة تخلصي من تجاعيد الوجه

فرج عامر يكشف تفاصيل فصل 18 عاملا بنادي سموحة بسبب المخدرات ..فيديو

الإفتاء: اصطحاب الأطفال إلى المساجد جائز بشرط

الدوري يتوقف 3 يونيو استعدادا للأمم الأفريقية

كفاية كوبيات.. تعرف على الهدية المناسبة لكل أم في عيدها من برجها

أصغر 30 عاما بـ5 خطوات فقط

سيف زاهر: يجب عقاب من خرج عن النص في مباراة الزمالك والمقاولون ..فيديو

هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو

ضع زيت الزيتون على الملح لسبب سيدهشك

أحمد الشناوي ينشر صورته مع والدته بمناسبة عيد الأم

سميرة عبد العزيز: كنا نصفق فرحا بكسوة الكعبة ونحن صغار..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

فيديو

هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو
هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو
مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو
منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو
هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟