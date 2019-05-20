قبل توزيع كيلو وربع على المدمنين..حبس عصابة الهيروين فى الوراق

قررت نيابة الوراق حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم كيلو وربع من مخدر الهيروين، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المخدرات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعامل الكيميائية لفحصها.





وردت معلومات لضباط مباحث الجيزة، بقيام كل من إبراهيم 28 سنة، سابق اتهامه فى قضيتى مخدرات، وقتل جنايات قسم أول شبرا الخيمة وعبده 27 سنة، سابق إتهامه فى قضيتى سلاح بدون ترخيص مخدرات جنايات قسم أول شبرا الخيمة "مخدرات"، إسماعيل، سابق إتهامه فى قضيتى مخدرات، قتل جنايات مركز قليوب "قتل"، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم الوراق مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية، أسفرت عن ضبطهم بمسكن المتهم الأول بدائرة قسم الوراق، وبحوزتهم 1,250 كجم من مخدر الهيروين،81 ألف جنيه، ميزان حساس، هاتف محمول.



