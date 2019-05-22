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تعليم

السيستم نجح.. 99 % من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا اليوم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:07 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
أعلن مسئولو غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436,106 طالب وطالبة أدوا امتحان مادة الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا.

وقال المسئولون : لقد شهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389,575 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%، من إجمالي مستهدف 394,054 طالب في 1779 مدرسة، فيما أدى 139,868 طالب الامتحان ورقيًا.

وأضاف المسئولون أنه في الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 46,531 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 99,21%، من إجمالي مستهدف 46,899 طالبة وطالبة في 362 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 10,006 طالب وطالبة الامتحان ورقيا.

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