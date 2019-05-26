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محافظات

تحريز أدوية مخدرة.. ضبط مركز جراحة عظام بدون ترخيص ببلبيس

الأحد 26/مايو/2019 - 01:58 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم شن حمله مكبرة من أجل ضبط المنشآت الطبية الخاصة غير المرخصة والمخالفة حفاظا علي صحة المواطنين.

وتوجهت لجنة من مفتشي إدارة العلاج الحر بالمديرية والعلاج الحر بالإدارة الصحيه ببلبيس إلى مركز خاص لجراحة العظام بإحدى القرى التابعه لمدينة بلبيس، وتبين أن المركز بدون ترخيص.

وأضاف "مسعود"، فى بيان أمس، انه اللجنه حررت محضر رقم 20773 لسنة 2019 جنح بلبيس وذلك لإدارة منشأه طبية بدون ترخيص ووجود غرفة عمليات غير مصرح بها وغير مطابقة للقرار الوزارى رقم 311 لسنة 2011 ، مع عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.

وأضاف "مسعود" انه تم تحريز أدوية لوجودها في مكان غير مصرح به ، وهي عبارة عن أدوية مخدرة جدول ثالث ، وأدوية غير مسجله بوزارة الصحة ومهربه ، وأدوية منتهية الصلاحية.

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