مسلسل هوجان الحلقة 21 .. كريم محمود عبد العزيز يكتشف حقيقة ابنه من نوجة

شهد مسلسل "هوجان" الحلقة 21، أحداثًا درامية جديدة، حيث يكتشف كريم محمود عبد العزيز "لطفى الحراق" أن ابنه من أسماء أبو اليزيد ليس ابنه، بل ابن هوجان "محمد عادل امام".





وقد قرر لطفى الحراق الزواج من امرأة أخرى بعد أن هددته "نوجة" بفضح أمره لدى هوجان خاصة أنه تزوجها قبل أن تمر شهور العدة.





تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.



