آسر ياسين ‏‏يهنئ نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية

هنأ الفنان آسر ياسين، نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 .



وكتب آسر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: "‏‏‏‏مبروك ‎#الزمالك‎#الكونفدرالية_يا_زمالك".



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأبيض لصالحه.



