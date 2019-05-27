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فن

آسر ياسين ‏‏يهنئ نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:46 ص
اسر ياسين
اسر ياسين
محمد بدران
هنأ الفنان آسر ياسين، نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3  .

وكتب آسر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: "‏‏‏‏مبروك ‎#الزمالك‎#الكونفدرالية_يا_زمالك".

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأبيض لصالحه.

آسر ياسين ‏‏يهنئ نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية

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