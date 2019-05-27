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استقرار اسعار العملات الاجنبية والعربية اليوم .. الدولار بـ 16.91 جنيه والريال السعودى بـ 4.47 للشراء.. والذهب عيار 21 يسجل 601 جنيه للجرام

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:30 ص
ذهب و عملات
ذهب و عملات
علياء فوزي
الدولار يسجل 16.91 جنيه للبيع
اليورو يسجل 18.95 جنيه للبيع
الاسترلينى يسجل 21.51 جنيه للبيع
الريال السعودى يسجل 4.51 جنيه للبيع
الدرهم الاماراتى يسجل 4.60 جنيه للبيع
استقرار الذهب و عيار 21 الاوسع انتشارا يسجل 601 جنيه للجرام

تباينت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، اليوم الاثنين 27 مايو 2019، ليسجل الدولار 16.79 جنيه للشراء مقابل 16.91 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزى.

وعلى مستوى سعر صرف باقى العملات، فسجل سعر اليورو الأوروبى 18.81 للشراء، و18.95 جنيه للبيع ، كما سجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.34 جنيه للشراء، و21.51 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.76 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع، وسجل 100 ين يابانى 15.36 للشراء و15.47 جنيه للبيع، وبلغ اليوان الصينى 2.43 للشراء و2.45 للبيع.

واستقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، اليوم، وسجل سعر الريال السعودى 4.47 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتى 55.27 جنيه للشراء، 55.68 جنيه للبيع .

وبلغ الدرهم الإماراتى 4.57 جنيه للشراء، و4.60 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار الذهب اليوم ، على أسعار إغلاق أمس، الأحد، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا 601 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 515 جنيها، وسجل عيار 14 نحو 401 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 687 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 4808 جنيهات والسعر العالمي 1277 دولارا للأوقية.

وتتغير أسعار الذهب وفقا لعدة عوامل من بينها الأسعار العالمية، وعملية العرض والطلب.

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