كواليس مران الأهلي .. عودة أزارو ومهام خاصة لـ وليد وصلاح.. صور

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم باستاد مختار التتش رغم تأجيل مواجهة المقاولون بالدورى.



وانتظم وليد ازارو في مران أبناء الرداء الاحمر بعد تعافيه من آلام الكتف التي اشتكى منها عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري العام.



فيما أدي أحمد الشيخ لاعب الوسط جلسة في الجيم مع خضوعه إلى برنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لكدمة في كاحل القدم، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.



وخصص مارتن لاسارتي المدير الفني فقرة في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، للتدريب على العرضيات والتصويبات، واشتملت في بدايتها على جانب بدني، وأشرف على تنفيذ هذه الفقرة؛ سامي قمصان وسبيستيان، المدربان المساعدان، وأليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال.



كما شهد مران الأهلي إجراء تقسيمة قوية؛ أشرف عليها مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، ومحمد يوسف، المدرب العام، وحرص الجهاز الفني على الحديث إلى اللاعبين أكثر من مرة لتنفيذ بعض التعليمات الفنية.



وأشرف لاسارتي علي تدريبات إضافية للثنائي وليد سليمان وصلاح محسن للتعامل مع الكرات العرضية. فيما خصص الجهاز الفني فقرة في نهاية المران لـ وليد سليمان للتعامل مع الضربات الثابتة.



وحرص مارتن لاسارتي، المدير الفني، على عقد جلسات منفردة مع أكثر من لاعب؛ لتحفيزهم للمرحلة المقبلة، ولتجهيز جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والمعنوية.