المركزي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة الاقتصادية العالمية

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008، بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي ووجود تضخم ضعيف في الولايات المتحدة.



وقال البنك أنه يستعد لإجراء المزيد من خفض تكاليف الاقتراض في حال دعت الحاجة إلى ذلك.



اتخاذ المركزي الأمريكي قرار خفض أسعار الفائد كانومن القرارت المتوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية العالمية.



وخفض سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2.00% إلى 2.25%.









