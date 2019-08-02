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رياضة

تدريبات تأهيلية لـ ثنائي الأهلي قبل المران المسائي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:32 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خاض سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستكمل الثنائي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. ويعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته، في حين يعاني محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبي.

ويبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة فريق «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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