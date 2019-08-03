رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

هنأ القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك.





وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على سماحة الأديان وكونها سبيل رحمة للإنسانية التي هي منهج أصيل في ديننا، جاء ذلك في مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني، وعظمة الحضارة المصرية المتجذرة في نفوس وقلوب وعقول هذا الشعب الراقي ، والأنموذج الفريد لتحقيق فقه العيش الوطني السمح المشترك.



