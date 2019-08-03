رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

هنأ القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك.
وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على سماحة الأديان وكونها سبيل رحمة للإنسانية التي هي منهج أصيل في ديننا، جاء ذلك في مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني، وعظمة الحضارة المصرية المتجذرة في نفوس وقلوب وعقول هذا الشعب الراقي ، والأنموذج الفريد لتحقيق فقه العيش الوطني السمح المشترك.
من جانبه أهدى الوزير الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق له نُسَخًا من أحدث إصدارات الأوقاف، حيث أثنى أندريه زكي والوفد المرافق على النتاج الفكري والثقافي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال لوزير الأوقاف وجهوده الكبيرة في ترسيخ أسس العمل الوطني المشترك وخدمة المجتمع، مثمنين مواقفه الوطنية والتنويرية، وسعيه الدائم على تعزيز العيش المشترك بين أبناء مصر مهما اختلفت عقائدهم، مشيدين بجهود الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف.