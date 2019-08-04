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أخبار البلد

رضوى الشربيني تعلن موعد عرض الموسم الجديد من برنامج هى وبس

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:57 ص
صدى البلد
أمل مجدي
كشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن موعد عرض أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "هي وبس" الذي تقدمه على قناة cbc سفرة.

ونوهت "رضوى الشربيني"، خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، إلى أنها ستظهر على الهواء مباشرة في أول حلقة من الموسم الجديد بالبرنامج، يوم 22 أغسطس الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.

كما كشفت عن مفاجأة ضخمة تنطلق بدءًا من اليوم الأحد، وتستمر حتى أول حلقة من البرنامج، مطالبةً السيدات والفتيات بضرورة متابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات برنامج "هي وبس" خلال خلال هذه الفترة.

تابعت: "اللي عندها حاجة عايزة تحققها.. هتحصل حاجة عبقرية.. في ستات يوم 22 أغسطس حياتهم هتتغير".

يُذكر أن برنامج "هي وبس" قدّمته الإعلامية رضوى الشربيني عبر قناة cbc سفرة، لمدة 3 مواسم متتالية، وحققت من خلاله انتشارًا كبيرًا، لا سيما بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها في بعض الحلقات.

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