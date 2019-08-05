رئيس الوزراء يتفقد مبنى معهد الاورام لمتابعة بدء المقاولون العرب أعمال إصلاحه

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مبنى معهد الاورام الذي وقع أمامه الحادث الإرهابي، ويتابع مدبولي أيضا بدء شركة المقاولون العرب أعمال الإصلاح.



ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة المصابين من الحادث الإرهابى بمحيط المعهد.



وكان قد توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث "المنيل" الذى وقع ليلة أمس، أمام معهد الأورام، كما تابع رئيس الوزراء حالة المصابين في المستشفيات، ووجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.



وأجرى الدكتور مصطفى مدبولى، اتصالًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، للتنسيق بشأن البدء الفورى في إصلاح مبنى معهد الأورام، بعد التلفيات التي حدثت به جراء حادث الأمس، وتم الاتفاق على أن تتولى شركة "المقاولون العرب" بدء الإصلاحات، ثم تواصل رئيس الوزراء مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" للتأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في مبنى المعهد بالسرعة والكفاءة العالية نظرًا لما يقدمه المعهد من خدمات لمختلف المرضى.