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رياضة

اطلع بره يصل الجمعة ويتدرب في برج العرب استعدادا لـ الأهلي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:07 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن فريق اطلع بره سيصل يوم الجمعة المقبل للقاهرة علي أن يغادر مباشرة الي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك.

ويلتقي فريق اطلع بره مع الاهلي في ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا الأحد المقبل باستاد الجيش المصري ببرج العرب.

ومن المقرر أن يتدرب بطل جنوب السودان في برج العرب مرانه الأخير علي ملعب المباراة السبت المقبل.

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