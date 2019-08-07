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فن

طرح نكتة بايخة لـ أصالة حصرياً على تطبيق ديزر

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:24 ص
أصالة - نكتة بايخة
أصالة - نكتة بايخة
سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية "نكتة بايخة" للنجمة السورية أصالة نصري، وذلك حصريًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى، وقبل يوم واحد من طرحها على يوتيوب. 

أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة، من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

ومن المقرر أن تطرح أصالة ألبومها الجديد "في قربك" الخميس المقبل، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.

وتخوض أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل. 

وفيلم أولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.

واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.

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