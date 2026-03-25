طارق قنديل يوجه رسالة مؤثرة لمحمود الخطيب عقب تنحيه عن إدارة ملف كرة القدم في الأهلي

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، التنحي عن مهمة الإشراف على قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي.

ووجه طارق قنديل رسالة مؤثرة لكاتبن محمود الخطيب كاتبا عبر فيسبوك :عشنا وسنعيش دائما وابدا معه أحلي وأجمل وأكبر إنجازات النادي ... الأيقونة كابتن بيبو القادم أفضل إن شاء الله .

وأكد الأهلي في بيان رسمي أنه بناء على طلب الخطيب، وافق مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم الأربعاء على تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شئون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من مجلس الإدارة.

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم، على تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، والكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شئون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من مجلس الإدارة.

أعلن زكريا ناصف، عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، رحيله بشكل رسمي عن العمل داخل اللجنة ليؤكد على استمرار دعمه للنادي والعاملين على قطاع الكرة داخل النادي.

وكتب زكريا ناصف عبر حسابه بموقع أكس : بكل الاحترام والتقدير المتبادل، أشكر الكابتن محمود الخطيب ومجالس الإدارات المتعاقبة علي الثقة والتعاون بروح عائلة الأهلي لمدة تزيد عن ٦ سنوات من العمل الجماعي وانكار الذات لخدمة نادينا العظيم وتحقيق الكثير من البطولات والإنجازات المحليه والقاريه والعالميه رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت النادي ولكن بدعم الجماهير العاشقه وأعضاء النادي المحترمين تم تجاوزها وانا على يقين وثقة تامة بتجاوز الأزمة الحالية».

وتابع: «لذا أتمنى كل النجاح والتوفيق للمهندس ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ وبدعم الكابتن الخطيب لإسعاد جماهير الاهلي وسأكون اول الداعمين لمجلس الاداره كعضو النادي وكمشجع لنادينا الحبيب».