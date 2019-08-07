اسعار الدولار في البنوك اليوم 7-8-2019

أسعار الدولار ارتفعت مقابل الجنيه خلال تعاملات البوم الاربعاء 7-8-2019ـ بنحو قرشين حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنوك: "عودة، الشركة المصرفية العربية الدولية، الأهلي الكويتي" 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار اليوم 7-8-2019، في بنوك:"المصري الخليجي، البركة، الأهلي المصري، كصر" 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وفي بنوك:"الأهلي اليوناني بمصر، مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي"16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار في بنوك:"التعمير والإسكان، المصرف المتحد، التجاري الدولي، 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للشراء، وفي بنوك:"قناة السويس، الإسكندرية:" سجل 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع.

