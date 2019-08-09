الأوقاف: زيادة رؤوس الأضاحي إلى ستة آلاف للوصول إلى مليون أسرة

قررت وزارة الأوقاف، زيادة عدد رؤوس أضاحي الأوقاف إلى ستة آلاف رأس تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى مليون أسرة من الأسر المستحقة للرعاية.





وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا العدد قابل للزيادة وليس النقص، في ضوء ما تسفر عنه الأرقام النهائية لهذا المشروع الاجتماعي العظيم.





شهدت غرفة عمليات طلبات صكوك أضاحي الأوقاف إقبالًا متزايدًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث تلقت غرفة العمليات ما يزيد على 800 اتصال تليفوني وطلبًعبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف ( أوقاف أونلاين ) لصك أضحية الأوقاف، ترجمت هذه الطلبات إلى ( 875 ) صكًّا، تم تحصيلها بالكامل.





وفي سابقة هي الأولى من نوعها بلغ إجمالي حصيلة مبيعات الصكوك نحو سبعين مليونا، بلغت مبيعات المديريات الإقليمية منها (55,020,600 ) جنيه ، بزيادة تصل إلى خمسة ملايين جنيه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





وحققت مديرية أوقاف القاهرة الألف صك الثامنة بإجمالي ( 14,445,000 ) جنيه ، كما حققت مديرية أوقاف الإسكندرية الألف صك الخامسة بإجمالي ( 9,271,800 ) جنيه ، في حين تجاوزت مبيعات الحسابات الأخرى 15 مليون جنيه.



