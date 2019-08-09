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سفير جديد لـ ألمانيا في مصر.. 10 معلومات عن الدكتور سيريل چان نون

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:45 ص
الدكتور سيريل چان
الدكتور سيريل چان نون سفير ألمانيا في القاهرة
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
سلم الدكتور سيريل چان نون، أمس الخميس، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، إلى السفير حاتم تاج الدين، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية المصرية.

ويخلف الدكتور نون السفير يوليوس جيورج لوي، الذي شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر منذ أغسطس ٢٠١٥ وحتى بلوغه سن التقاعد في يونيو 2019.

وبمناسبة بدء عمله سفيرًا بالقاهرة قال الدكتور نون: «أنا سعيد جدًا بإتاحة الفرصة لي لتمثيل ألمانيا في مصر، حيث تجمع مصر وألمانيا علاقات صداقة تمتد إلى سنوات طويلة في العديد من المجالات، وهي علاقات مستقرة في أوقات الشدة والرخاء. كما تقف ألمانيا بوصفها شريكًا قويًا يعتمد عليه بجوار مصر ومواطنيها من أجل تحقيق الاصلاح والتنمية. كما يسعدني شخصيًا التعاون مع شركائنا المصريين وكذلك التعرف عن قرب على هذا البلد الرائع وعلى شعبه».

والتحق الدكتور سيريل نون بالسلك الدبلوماسي في عام 1985؛ وأنهى دراسته المدرسية بالمدرسة الأوروبية بمدينة بروكسل ببلجيكا عام 1976.

وفي 1985، التحق بأكاديمية الأعداد لدخول السلك الدبلوماسي.

عمل في ديوان سفارة ألمانيا في طهران خلال الفترة من 1987 - 1990.

عمل في ديوان سفارة ألمانيا في روما خلال الفترة من 1990 - 1992.

وفي الفترة ما 1992 إلى 1995 عمل بإدارة شئون دول غرب البلقان بوزارة الخارجية الألمانية يمدينة بون.

شغل منصب مدير إدارة شئون التكامل الأوروبي بديوان عام المستشارية الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية ببرلين، وذلك في الفترة ما بين 1998 - 2002.

ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية في تل أبيب، في الفترة 2002 - 2005.

مدير إدارة الرقابة على التسليح بديوان وزارة الخارجية الألمانية ببرلين خلال 2005 - 2008.

وفي الفترة 2009 - 2012، عمل مدير إدارة شئون دول آسيا والمحيط الهادي بوزارة الخارجية الألمانية.

كما شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في عدد من الدول منها إسلام آباد في 2012 إلى 2015، وفي العراق منذ 2017 إلى 2019، ثم سفير ألمانيا في القاهرة منذ أغسطس 2019.

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