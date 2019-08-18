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فن

خالد منيب يطرح أغنية جديدة.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:00 ص
خالد منيب
خالد منيب
سمر سعد
طرح الفنان خالد منيب ابن شقيق الراحل عامر منيب اغنية جديدة بعنوان " ناويلى على ايه " .

خالد ورث الموهبة الغنائية، عن الراحل عامر منيب، والتي ظهرت منذ الصغر وحتي قبل وفاة عمه الذي كان يصحبه معه في الاستوديوهات.

خالد تنبأ بنجاحه عدد كبير من النجوم والعاملين بالوسط الفني واظهروا دعمهم لكونه يتمتع بموهبة حقيقيه وصوت قوي ،وكان آخر الداعمين الشاعر الغنائي تامر حسني.


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