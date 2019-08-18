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حوادث

ضبط تشكيل عصابي للاتجار في الهيروين بقليوب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:00 ص
مباحث قسم قليوب
مباحث قسم قليوب
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط تشكيل عصابي للاتجار في مخدر الهيروين على عملائهم، وأحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، اخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط كل من عبد الحليم ا ا الحارث ع ا وامام م ا عاطلين.

وضبط بحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جرام وعدد 4 هاتف محمول.

وكشفت التحقيقات تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا للاتجار فى مخدر الهيروين، وبمواجهتهم أقرا بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، وتولت النيابة التحقيق.

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