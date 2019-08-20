أحمد حاتم عمر يروج لـ أغنية عمرو دياب الجديدة يوم تلات

نشر الفنان احمد حاتم عمر عبر story حسابه على "انستجرام" صورة جديدة تحمل كلمات اغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب والتى تم طرحها منذ ساعات قليلة وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعى.



وطرح الشاعر تامر حسين، أغنية الهضبة عمرو دياب "يوم تلات" عبر حسابه على "انستجرام"، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى.



أغنية "يوم تلات"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع اسامة الهندي.



كلمات الأغنية:

"يوم تلات تلات.. بنات ندهوني عالبُساط بَسط.. ياناس عجبوني قاعدة وإنبساط.. غداء وعزموني فتفتوا الفتافيت.. وفَتنوني.. شكلها مؤامرة.. أعشق السمراء.. ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء.. الحياة حلوة.. ويا أُم روح حلوة".