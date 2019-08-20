رسالة رومانسية من حمدي الميرغني لـ إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

احتفل نجم مسرح مصر حمدي المرغني بعيد ميلاد زوجته الفنانة اسراء عبد الفتاح علي طريقته الخاصة حيث نشر فيديو عبر حسابه الخاص علي "انستجرام" مكون من البوم صور رومانسية تجمع بينه و بينها.



وعلق علي الفيديو:"عيد ميلاد حبيبتي كل سنة و انتي معايا انهارده بحتفل بعيد ميلاد جديد لبنتي عيد ميلاد بيتجدد فيه حبي ليكي و يزيد فيه شوقي ولهفتي عليكي و يكبر بيه احساس تعلقي بيكي وله مليون كلمة اوصف يوصف سعادتي و فرحتي بوجودك جنبي و معايا يا كل حياتي و فرحة دنيتي ربنا يخليكي ليا و يقدرني علي سعادتك.



يذكر أن حمدي المرغني يواصل الان تقديم العروض الاخيرة من "مسرح مصر" بمشاركة علي ربيع و كريم عفيفي و إسراء عبد الفتاح .

