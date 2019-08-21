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ثقافة

بعد وصول عدد الجمهور لـ15 ألف.. الثقافة توجه بزيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان القلعة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
وجهت وزارة الثقافة، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بزيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان القلقعة للموسيقى والغناء، لاستيعاب أكبر قدر من الجمهور الذي تجاوز خمسة عشر آلاف مشاهد في ثالث أيام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الحالية.

جاء ذلك نظرًا للإقبال الشديد علي حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الثامنة والعشرين.

وقال مجدي صابر إن الإقبال الجماهيري علي الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمه الأوبرا من فنون، مؤكدا إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الانسان مما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعي جميعا إلى تحقيقها تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف الي الاهتمام بالشباب والمواطن المصري.

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