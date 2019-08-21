بعد وصول عدد الجمهور لـ15 ألف.. الثقافة توجه بزيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان القلعة

وجهت وزارة الثقافة، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بزيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان القلقعة للموسيقى والغناء، لاستيعاب أكبر قدر من الجمهور الذي تجاوز خمسة عشر آلاف مشاهد في ثالث أيام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الحالية.





جاء ذلك نظرًا للإقبال الشديد علي حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الثامنة والعشرين.



