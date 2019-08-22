المقاصة يختتم معسكر الإسماعيلية.. وميدو يشيد بالمباريات الودية

اختتم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تدريباته ظهر اليوم بمعسكره المغلق بالإسماعيلية .





وقرر احمد حسام ميدو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية غدا الجمعة ، علي ان يستأنف المران بعد غد السبت بالملعب الفرعي للدفاع الجوي بالقاهرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها الأربعاء المقبل ببرج العرب في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر .





وأشاد ميدو ، بمعسكر الاسماعيلية ومبارياته الودية وتحقيق العديد من المكاسب الفنية والبدنية ، وحالة الالتزام والانضباط لدي اللاعبين وتنفيذ التعليمات على الوجه الأكمل والوصول لأعلى درجات الانسجام والتفاهم .





وأوضح المدير الفني للمقاصة ، بأنه كان حريصا علي رفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية للاعبين ومنح الفرصة للجميع وتطبيق العديد من الجمل الخططية والتكتيكية خلال التدريبات واللقاءات الودية ، مشيرا بأنه ليس قلقا من نتائج المباريات الودية التى خاضها الفريق في ظل تحقيقه مكاسب بالجملة.





من جانبه كشف وليد هويدي ، مدير الكرة بالمقاصة ، بأن الفريق خاض مرانا خفيفا صباح اليوم بمعسكره بالإسماعيلية ، قبل عودته الى القاهرة ، وسينتظم اللاعبون في التدريبات السبت بعد الراحة القصيرة، موضحا ان ميدو ، يدرس السفر الى الإسكندرية مبكرا قبل مباراة الزمالك ب 48 ساعة للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب لزيادة التركيز وعدم إصابة اللاعبين بالإرهاق والإجهاد.



