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طفلة تحبس أمها والسبب غريب .. شاهد ماذا حدث

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:18 م
صدى البلد
أحمد شريف
اعتقلت الشرطة البريطانية ام تبلغ من العمر 40 عامًا ، بعد ان عثرت قوات الامن على طفلة بعمر الثلاث سنوات تتجول بمفردها في الشارع في وقت مبكر من هذا الصباح، حيث أدانتها الشرطة الأم بتهمة إهمال في طفلتها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم رصد طفلة في حوالي الساعة 3:30 صباحًا في مدينة نيوكواي ، بمقاطعة كورنوال ، وتم نقلها من قبل الخدمات الاجتماعية.

لم تتمكن الشرطة من تحديد موقع والديها ووجدت أن منزل العائلة فارغ.

قامت شرطة ديفون وكورنوال بتغريد عبر تويتر "تم العثور على طفلة عمرها ثلاث سنوات في الشارع في الساعة 30:30 ، والآباء ليسوا في المنزل ، وبدأ التحقيق في إهمال الطفلة ".

وفي وقت لاحق أكدت الشرطة اعتقال امرأة ، 40 عامًا، للاشتباه في إهمالها لطفلتها.

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