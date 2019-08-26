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اقتصاد

سعر الدولار والعملات اليوم الاثنين 26-8-2019

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:44 ص
اسعار الدولار والعملات
اسعار الدولار والعملات اليوم الاثنين 26-8-2019
عبد العزيز جمال

اسعار العملات اليوم الاثنين 26-8-2019 فى البنك المركزى المصرى شهدت استقرار نسبيا أمام الجنيه خاصة سعر الدولار اليوم.

ووفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي ، جاءت اسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

دولار أمريكى
شراء : 16.52
بيع : 16.62

يورو​
شراء : 18.41
بيع : 18.52

جنيه استرليني​
شراء : 20.29
بيع : 20.41

فرنك سويسرى​
شراء : 16.95
بيع : 17.06

100 ين يابانى
شراء : 15.67
بيع : 15.77

ريال سعودى​
شراء : 4.40
بيع : 4.43

دينار كويتى​
شراء : 54.47
بيع : 54.82

درهم اماراتى​
شراء : 4.49
بيع : 4.52

اليوان الصيني
شراء : 2.32
بيع : 2.34

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