سعر الدولار والعملات اليوم الاثنين 26-8-2019



اسعار العملات اليوم الاثنين 26-8-2019 فى البنك المركزى المصرى شهدت استقرار نسبيا أمام الجنيه خاصة سعر الدولار اليوم.



ووفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي ، جاءت اسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :



دولار أمريكى

شراء : 16.52

بيع : 16.62



يورو​

شراء : 18.41

بيع : 18.52



جنيه استرليني​

شراء : 20.29

بيع : 20.41



فرنك سويسرى​

شراء : 16.95

بيع : 17.06



100 ين يابانى

شراء : 15.67

بيع : 15.77



ريال سعودى​

شراء : 4.40

بيع : 4.43



دينار كويتى​

شراء : 54.47

بيع : 54.82



درهم اماراتى​

شراء : 4.49

بيع : 4.52



اليوان الصيني

شراء : 2.32

بيع : 2.34

