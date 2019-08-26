سعر الدولار والعملات اليوم الاثنين 26-8-2019

اسعار العملات اليوم الاثنين 26-8-2019 فى البنك المركزى المصرى شهدت استقرار نسبيا أمام الجنيه خاصة سعر الدولار اليوم.
ووفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي ، جاءت اسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
دولار أمريكى
شراء : 16.52
بيع : 16.62
يورو
شراء : 18.41
بيع : 18.52
جنيه استرليني
شراء : 20.29
بيع : 20.41
فرنك سويسرى
شراء : 16.95
بيع : 17.06
100 ين يابانى
شراء : 15.67
بيع : 15.77
ريال سعودى
شراء : 4.40
بيع : 4.43
دينار كويتى
شراء : 54.47
بيع : 54.82
درهم اماراتى
شراء : 4.49
بيع : 4.52
اليوان الصيني
شراء : 2.32
بيع : 2.34