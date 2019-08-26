ريهام عبد الغفور تحتفي بتكريمها عن دورها بمسلسل زي الشمس

احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بتكريمها من مهرجان الفضائيات العربية عن دور فريدة بمسلسل زي الشمس.



ونشرت ريهام عبد الغفور صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليها قائلة " الحمد لله كما ينبغي لعظيم وجهة وعظيم سلطانه شكرا لمهرجان الفضائيات العربية #فريدة_زي_الشمس ".



ولقيت التدوينة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.



وشاركت الفنانة ريهام عبد الغفور في بطولة مسلسل زي الشمس مع دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.