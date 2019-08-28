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حوادث

بحجة الهزار.. حجز 3 أطفال صوروا صديقهم عاريا ونشروا الفيديو على الفيس بوك

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:09 م
ضبط متهم
ضبط متهم
ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت نيابة الطفل حجز 3 متهمين أحداث 24 ساعة على ذمة التحريات عقب إلقاء القبض عليهم لاتهامهم بالشروع في التعدي الجنسي علي صديقهم وتصويره عاريا ونشر مقطع الفيديو علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت مباحث الجيزة كشفت ملابسات انتشار مقطع فيديو لشاب مجرد من ملابسه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تبين أنه لطفل سائق توك توك وأن أصدقاءه وراء الواقعة ونشر الفيديو بعد فشلهم في التعدي عليه جنسيا.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بتعرض طفل للضرب ومحاولة تعدٍ جنسي وانتشار مقطع فيديو له مجردا من ملابسه علي فيس بوك، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

أشارت التحريات التي أجريت برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الى أن المجني عليه كان برفقة 3 من أصدقائه الذين دخلوا معه في وصلة من المزاح دفعتهم للتعدي عليه بالضرب ثم محاولة التعدي عليه جنسيا وهتك عرضه فقاموا بتجريده من ملابسه وعقب فشلهم في اغتصابه قاموا بتصويره عاريا ونشر أحدهم مقطع الفيديو علي موقع "فيس بوك".

فور انتشار مقطع الفيديو بعد حدوث الواقعة بيومين أخبر الطفل المجني عليه والدته التي اصطحبته الي قسم الشرطة لتحرير محضر، بعد تحديد هوية المتهمين وترأس المقدم مجدي موسي رئيس مباحث أوسيم قوة أمنية نجحت في إلقاء القبض علي المتهمين وتبين أن أعمارهم تتراوح من 15 إلي 16 عاما وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة مبررين فعلتهم بالمزاح حيث رددوا قائلين: "كنا بنهزر ياباشا".

حرزت المباحث الهاتف المحمول المصور عليه الفيديو وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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