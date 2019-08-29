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حوادث

كنت بلهو.. ضبط عامل يرهب بكلبه مواطنا من ذوي الاحتياجات

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:59 ص
ضبط عامل يرهب بكلبه
ضبط عامل يرهب بكلبه مواطنا
محمد القاضي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو متضمنًا قيام أحد الأشخاص بإرهاب أحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بواسطة "كلب" بشارع الحسينية بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة.

أجرت قوات الأمن تحرياتها وتوصلت إلى أن الواقعة ترجع أحداثها منذ شهرين، وأن مرتكبها أحد الأشخاص عامل، 33 عاما، مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته الكلب المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بقيامه باللهو بالكلب الخاص به مع صديقه المجنى عليه "من ذوى الاحتياجات الخاصة" بمحل الواقعة وأنكر تعديه على المجنى عليه.

وباستدعاء المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المشكو فى حقه، وباستدعاء والدة الأول قررت أنها كانت لا تعلم بعلاقة الصداقة بين نجلها وبين المشكو فى حقه، وأنه تم الصلح والتراضى بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة، والعرض على النيابة المختصة.

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