تحت تهديد السلاح.. ضبط عاطلين يجبران الأطفال على أعمال التسول بالدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطلين لقيامهما باستغلال أحداث ودفعهم للتسول واستجداء المارة بمنطقة الدقى والاستيلاء على أموالهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام عاطل مقيم بالجيزة، وآخر مقيم بالقاهرة بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال إستغلال الأحداث والإتجار بهم، من خلال دفعهم لتنظيف السيارات والتسول واستجداء المارة والاستيلاء على أموالهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض مُتخذين من منطقة الدقى بالجيزة مكانًا لنشاطهم الإجرامى.





كما أضافت التحريات تواجد المتهمان بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة الدقى لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإستغلال 3 أحداث فى أعمال التسول ومسح السيارات واستجداء المارة بإشارات المرور بالمنطقة المُشار إليها، مستغلين إنفصالهم عن أسرهم والاستيلاء على متحصلاتهم والتعدى عليهم تحت تهديد السلاح الأبيض وإنفاقها فى تعاطى المواد المخدرة.



