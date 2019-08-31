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فن

سعد رمضان يقترب من 2 مليون مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:18 م
سعد رمضان
سعد رمضان
سعيد فراج
حصد الفنان اللبناني سعد رمضان، مليوناً و961 ألف مشاهدة، مقتربًا من 2 مليون، بأحدث أغانيه «إنت وأنا»، التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الثلاثاء 27 أغسطس. 

الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد، والكليب من إخراج هادي عواضة.

يُذكر أن آخر أعمال سعد رمضان الفنية، كان كليب «شو محسودين»، الذي طرحته روتانا عبر يوتيوب في بداية يناير الجاري، وهو من كلمات: علي المولى، ألحان: جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد. 

وكانت أغنية "شو محسودين" لـ سعد رمضان، قد حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب، واجتازت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، لتصبح الأغنية الأكثر نجاحًا في الألبوم الأخير، ليستقر عليها كـ فيديو كليب. 

واحتل سعد رمضان، المرتبة الأولى في لبنان بأغنية "شو محسودين"، والتي تصدرت كل الأغاني في لبنان عبر تطبيق "ديزر" للموسيقى.

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