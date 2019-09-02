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رياضة

شاهد| الظهور الأول للسويسري رينيه فايلر في الأهلي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة لاول مرة منذ التعاقد معه.

ويعقد النادي، بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.
شاهد| الظهور الأول للسويسري رينيه فايلر في الأهلي
شاهد| الظهور الأول للسويسري رينيه فايلر في الأهلي
شاهد| الظهور الأول للسويسري رينيه فايلر في الأهلي
شاهد| الظهور الأول للسويسري رينيه فايلر في الأهلي
شاهد| الظهور الأول للسويسري رينيه فايلر في الأهلي
شاهد| الظهور الأول للسويسري رينيه فايلر في الأهلي
شاهد| الظهور الأول للسويسري رينيه فايلر في الأهلي

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