شاهد| الظهور الأول للسويسري رينيه فايلر في الأهلي

وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة لاول مرة منذ التعاقد معه.





ويعقد النادي، بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.



