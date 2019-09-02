مستقبل وطن يختتم لقاءاته التنظيمية بعقد اجتماع مع نواب الإسكندرية ومطروح

اختتم وفد "مستقبل وطن"، اللقاءات التنظيمية التي عقدها الحزب مع النواب والقيادات التنظيمية على مستوى الجمهورية، بعقد اجتماعين تنظيميين بأعضاء مجلس النواب وهيئة مكتب وأمناء الأقسام والتنظيم عن الإسكندرية ومطروح ، والتي بدأها بمحافظات جنوب ووسط وشمال الصعيد، وذلك بهدف عرض خطة الحزب خلال الفترة القادمة استعدادا لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المقبلة، وانتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة.



وضم وفد الحزب من القيادات وأعضاء الأمانة المركزية، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب اشرف رشاد عثمان نائب رئيس الحزب والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والمهندس محمد صبري أمين الشئون البرلمانية بالحزب والنائب اللواء يحيى العيسوي مسؤول قطاع وسط وغرب الدلتا و النائب عماد سعد حموده مسؤول القطاعات الجغرافية والنائب يسري المغازي عضو الأمانة المركزية والنائب محمود سعد أمين المهنيين والمهندس كامل مشيل أمين مساعد المواطنة، والدكتور حسام صديق أمين مساعد أمانة الشؤون البرلمانية، في حضور النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، والمهندس صالح سلطان أمين الحزب بمحافظة مطروح.



ويأتي ذلك استمرارا للسياسة التي ينتهجها الحزب، والتي على رأسها دعم الدولة المصرية، فضلا عن عقد اللقاءات التنظيمية المستمرة، مع نواب وقيادات الحزب التنظيمية بمختلف محافظات الجمهورية، استعدادا لأية استحقاقات انتخابية دستورية مقبلة، فضلا عن التنسيق داخل مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل بما يخدم مصالح الدولة المصرية والمواطنين.