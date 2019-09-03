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فن

أغنية إنت وأنا لـ سعد رمضان تتجاوز الـ3 ملايبن مشاهدة.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:48 ص
سعد رمضان
سعد رمضان
سعيد فراج
حصدت أغنية إنت وأنا، للفنان اللبناني سعد رمضان، 3 ملايين و121 ألف مشاهدة، والتي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، يوم الثلاثاء 27 أغسطس.

أغنية إنت وأنا من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد، والكليب من إخراج هادي عواضة.

يُذكر أن آخر أعمال سعد رمضان الفنية، كان كليب «شو محسودين»، الذي طرحته روتانا عبر يوتيوب في بداية يناير 2019، وهو من كلمات: علي المولى، ألحان: جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد.

وحققت أغنية "شو محسودين" لـ سعد رمضان، ملايين المشاهدات على يوتيوب، واجتازت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، لتصبح الأغنية الأكثر نجاحًا في الألبوم الأخير، ليستقر عليها كـ فيديو كليب.

واحتل سعد رمضان، المرتبة الأولى في لبنان بأغنية "شو محسودين"، والتي تصدرت كل الأغاني في لبنان عبر تطبيق "ديزر" للموسيقى.

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